Mit Backrezepten auf Reisen – Zerrissene Unterhosen In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche Calzones Rotos. Heidrun Pschorn

Calzones Rotos: Sehen wie zerrissene Unterhosen aus. Foto: Heidrun Pschorn

Der Legende nach wurde das chilenische Gebäck Calzones Rotos nach einer lustigen Geschichte benannt. Eine Marktfrau verkaufte dieses traditionelle Gebäck an ihrem Stand, während ein Windstoss ihren Rock lupfte und dabei die zerrissenen Unterhosen hervorlugten. Calzones Rotos werden in Chile gerne zu «once» gereicht. Once ist ein Synonym für das nachmittägliche Treffen der älteren Damen zum Tee, die gerne etwas Hochprozentiges tranken, um den Kreislauf etwas in Schwung zu bringen. Once, zu deutsch elf, kommt von den elf Buchstaben von Aguardiente (Schnaps) und wird als eine Art von Codewort benutzt. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

150 g Mehl

4 EL Zucker

100 g Puderzucker

½ TL Salz

1 Ei

2–3 EL Wasser (optional Brandy)

25 g Butter

4 Tropfen Mandelaroma

etwas Abrieb einer Biozitrone

Frittieren:

1 Liter Pflanzenöl

Puderzucker

Zubereitung Teig:

Mehl, Zucker, Puderzucker und Salz in eine Schüssel geben und mischen. In einer kleineren Schüssel die restlichen Zutaten (ausser Butter) verquirlen und zu der Mehlmischung dazugeben und alles umrühren. Die weiche Butter dazugeben und alles zu einem glatten Teig kneten. Den Teig abdecken und etwa für 30 Minuten ruhen lassen.

Fertigstellung der Calzones Rotos:

Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche circa 4 mm dick auswallen. Mit einem Pizzaschneider circa. 4 x 10 cm grosse Rechtecke schneiden. Die Rechtecke in der Mitte der Länge nach ca. 4 cm einschneiden. Ein Teigende komplett durch die Mitte ziehen, damit eine Art Schleife entsteht. Das Öl in eine grosse Pfanne geben und auf max. 170–180 Grad erhitzen. Einen Holzstab ins Öl tauchen. Wenn es Blasen bildet, ist das Öl genug heiss. Drei bis vier Teiglinge gleichzeitig ins Öl geben und auf jeder Seite ca. 2 Minuten goldbraun frittieren. Mit einer Schaumkelle aus dem Öl nehmen und auf einem Küchenpapier gut abtropfen lassen. Am Schluss die Calzones Rotos mit Puderzucker bestäuben.

Tipps: Schmecken warm wie kalt und halten gut verpackt mindestens eine Woche!