Bundesrat informiert um 14 Uhr - Zertifikat dürfte fallen, doch was ist mit der Maske?

Die Ausgangslage

Die Spatzen pfiffen es zuletzt von den Dächern: Der Bundesrat werde diese Woche angesichts der günstig verlaufenden Corona-Zahlen den grossen Öffnungsschritt wagen. Kurz vor der entscheidenden Bundesratssitzung vom Mittwoch bestätigen dies nun diverse bundesratsnahe Kreise.

Demnach beantragt Gesundheitsminister Alain Berset dem Bundesrat, praktisch alle noch geltenden Corona-Massnahmen in einem Schritt aufzuheben. Die Maskenpflicht soll nur noch im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen wie Altersheimen und Spitälern gelten. Im Coiffeursalon sollen demgegenüber die Masken genauso fallen wie im Quartierladen, im Grossverteiler oder im Kino.

Ohne Zertifikat in die Beiz

Für Restaurants, Veranstaltungen sowie Freizeit- und Kulturbetriebe soll es bald keine Zertifikatspflicht mehr geben. Auch Einschränkungen bei privaten Treffen gehören bald der Geschichte an.

Als eine der wenigen weiteren Einschränkungen soll weiterhin eine Isolationspflicht von fünf Tagen gelten für jene, die positiv auf Corona getestet werden.

Weitere Finanzierungen für Massentests an Schulen

Kleinere Differenzen gab es am Vorabend der Bundesratssitzung in den Vorgesprächen unter den Departementen nur noch bei den Massentests in Schulen. Diese werden in einigen Kantonen noch durchgeführt. Hier dürfte der Bundesrat aller Voraussicht nach Hand bieten für eine weitere Finanzierung durch den Bund.

Die wenigen Massnahmen, die weiterhin gelten, sollen bis Ende März befristet sein. Gemäss CH-Media soll bis dann auch die besondere Lage aufgehoben werden. Danach stünden die Kantone wieder allein in der Verantwortung.

