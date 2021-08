Folgen für die Gastronomie – Zertifikat könnte Pflicht werden im Restaurant – so reagieren die Beizer Die mögliche Ausweitung der Zertifikatspflicht auf Restaurants erhitzt die Gemüter. Auch die Beizer selbst sind gespalten, ob die angedachte Massnahme nun gut oder schlecht ist. Philipp Felber-Eisele

Die Reaktionen der Branche fallen unterschiedlich aus. Ein Kellner in einem Restaurant in Locarno. Foto: Pablo Gianinazzi (Keystone)

Der Bundesrat prüft eine Ausdehnung der Zertifikatspflicht auf Bars und Restaurants. In den Innenräumen sollen dann nur noch Geimpfte, Getestete oder Genesene Zutritt erhalten. Ob und wann die Regel tatsächlich in Kraft tritt, soll im Anschluss an eine Konsultation mit den Kantonen und Sozialpartnern entschieden werden. Der Bundesrat sieht die Ankündigung als vorsorgliche Massnahme, sollten die Spitäler an ihre Grenzen kommen.

Das Echo aus der Gastronomie fällt geteilt aus. Klar dagegen ist der Branchenverband Gastro Suisse. Deren Präsident Casimir Platzer sagte an einer Medienkonferenz: «Eine Ausweitung ist unverhältnismässig und würde nicht viel bringen. In Restaurants und Cafés konsumieren die Gäste sitzend, es findet keine Durchmischung der Gästegruppe statt.» Trotzdem müsste die Gastronomie wiederum den Kopf hinhalten, wie Platzer weiter sagt. Zudem dürfe die Gastronomie nicht zur Erhöhung der Impfpflicht missbraucht werden.