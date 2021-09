Tag 1 der neuen Covid-Regeln – Eine Frau vergisst ihr Zertifikat – und muss auf ihren Morgen-Schwumm verzichten Ab heute gilt: Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf ins Restaurant, ins Hallenbad oder ins Kino. So läuft der erste Morgen im Zürich der Zertifikate ab. Martin Huber , Emil Bischofberger , Liliane Minor UPDATE FOLGT

Im Restaurant Hiltl zeigt eine Kundin ihr Zertifikat. Foto: Urs Jaudas

Bundesrat Alain Berset fand es einmal «bizarr» – doch nun ist es real: Ab Montag gilt in der ganzen Schweiz die ausgeweitete Zertifikatspflicht. So braucht es neu unter anderem für den Besuch von Restaurants, Kinos, Hallenbädern oder Fitnesscentern ein gültiges Covid-Zertifikat. Dieses erhält nur, wer geimpft, genesen oder zeitnah getestet worden ist.

9 Uhr: Einige Kunden haben ihre Termine im Fitnesscenter abgesagt

Bei Kieser Training in Schlieren macht ein kleines Plakat am Eingang auf die Zertifikatspflicht aufmerksam. Die Kontrolle funktioniere problemlos, sagt die Mitarbeiterin am Empfang. Die Fitnesscenter haben gegenüber anderen Betrieben einen Vorteil: Ist das Zertifikat eines Stammkunden einmal erfasst, muss es bis zum Ablauf nicht mehr kontrolliert werden.