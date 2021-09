Corona-Massnahmen in Winterthur – Zertifikatspflicht – Studis und Dozenten kritisieren ZHAW Die ZHAW führt nächste Woche eine Zertifikatspflicht ein. Der Studierendenverband fordert, die Hochschule solle die Testkosten vorübergehend übernehmen. Andrea Thurnherr

Nächste Woche starten in Winterthur wieder gut 11’000 Studierende ins Herbstsemester. Foto: David Herter

Ab Montag gilt für die Winterthurer Studierenden: In den Vorlesungssaal kommt nur, wer geimpft, getestet oder genesen ist. Letzten Freitag informierte die Hochschulleitung der ZHAW per Mail, dass in allen Gebäuden eine Zertifikatspflicht gilt. Im Gegenzug fällt die Abstands- und Maskenpflicht. Damit wolle die ZHAW einen uneingeschränkten Präsenzunterricht ermöglichen, schreibt Rektor Jean-Marc Piveteau. PCR-Tests bietet die Hochschule keine an, sie hat aber an mehreren Daten das Zürcher Impfmobil aufgeboten.

Studentinnen und Studenten ohne Zertifikat werde eine Alternative für die Teilnahme am Studium geboten. Wie diese genau aussehe, müssten die Studiengangleitung oder die Dozierenden entscheiden. «Dieser Ansatz ermöglicht, individuelle Lösungen zu finden», sagt ZHAW-Sprecher Manuel Martin.