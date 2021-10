Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Zeugnisse des steten Wandels Der Winterthurer Fotograf Max Perucchi hat den Winterthurer Bibliotheken seine Bilder geschenkt. Sie zeigen, wie sich die Stadt in den letzten 30 Jahren verändert hat. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Bahnmeisterweg, ehemaliges Sulzer-Gebäude mit Graffiti, 1996. Eines von über 60’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Max Perucchi / Bildarchiv.winterthur.ch

Wer in den 1990er-Jahren zwischen Winterthur und Zürich gependelt ist, kann es nicht übersehen haben, ist es mit der Zeit selbstverständlich geworden: der Graffito auf der Backsteinmauer eines Sulzer-Gebäudes am Bahnmeisterweg. «Ste + Jan sind lieb» stand da jahrelang in grossen weissen Lettern.

Und manch eine/r mag sich gefragt haben, wer das sei. Vielleicht ein Paar? Und was ist aus ihnen geworden, heute, wo nach der Sanierung des Gebäudes vom Graffito schon lange nichts mehr zu sehen ist?

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Kurz vor dem letzten Guss

Dank dem wachsamen Auge des Winterthurer Amateurfotografen Max Perucchi (geb. 1954) sind uns Ste und Jan beziehungsweise der Graffito erhalten geblieben. Wie so vieles, was um den Jahrtausendwechsel in Winterthur im Wandel war und Perucchi vor die Linse kam. Zum Beispiel das alte Gaswerk, das Ende der 1980er-Jahre von der Bildfläche verschwunden ist, Arbeitsszenen in der Giesserei Oberwinterthur kurz vor dem letzten Guss oder der Abbruch der alten Villen zwischen Lindstrasse und Theaterstrasse.

Perucchi hat aber auch festgehalten, wie Neues entstanden ist: den Neubau der Storchenbrücke oder wie auf dem ehemaligen Volg-Areal der Rote Turm aus der Baugrube gewachsen ist. Seine Fotografien sind Zeugnisse des steten Wandels während der letzten 30 Jahre an den Rändern und auch mitten in der Stadt. Nun hat Max Perucchi seine Bilder als Schenkung den Winterthurer Bibliotheken überlassen. Rund 700 davon sind seit kurzem im Onlinebildarchiv einsehbar. Schauen Sie rein!

Fehler gefunden?Jetzt melden.