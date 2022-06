Studieren in Winterthur – ZHAW bricht Studiengang ab – Studierende sprechen von Missmanagement Nur sieben Monate nach Beginn teilt die ZHAW Studierenden mit, dass sie ihren Studiengang mangels Interesse abbrechen werde. Die Alternativen überzeugen die Studenten nicht. Patrick Gut

Weil es an Interesse mangelt, stellt die ZHAW School of Management and Law einen Teilzeitstudiengang in Englisch ein. Foto: Madeleine Schoder/Tamedia

Am 20. September 2021 haben an der ZHAW elf Personen den Teilzeitstudiengang Banking and Finance in Englisch in Angriff genommen. Der Studiengang an der School of Management and Law dauert eigentlich vier Jahre.