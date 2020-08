Bildung in Winterthur – ZHAW eröffnet neues Haus für Hebammen Am Freitag weihte die ZHAW das «Haus Adeline Favre» ein. Ab Mitte September studieren hier angehende Gesundheitsfachleute in sechs verschiedenen Studiengängen. Andrea Thurnherr

Einweihung der ZHAW-Ausbildungseinrichtung für das Gesundheitswesen «Adeline Favre». Foto: Enzo Lopardo

Hunderte bunte Ballons fliegen durch die Luft im lichtdurchfluteten Innenhof, dazu spielt eine Bläsergruppe von Zürcher Musikstudenten. So weihte die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) am Freitag den Neubau «Haus Adeline Favre» am Katharina-Sulzer-Platz ein. Bis zu 2000 Studierende und 300 Mitarbeitende des Departements Gesundheit lernen und forschen ab Mitte September neu im Sulzerareal.