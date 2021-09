Zertifikatspflicht an Hochschule – ZHAW kommt Studierenden nun doch entgegen Mit der Zertifikatspflicht stiess die ZHAW auf Kritik seitens der Studierenden und Dozenten. Nun will sie Ungeimpften bei Anwesenheitspflicht den Test zahlen. Andrea Thurnherr

Am Montag beginnt an der ZHAW das Herbstsemester mit Covid-Zertifikat. Foto: Enzo Lopardo

Vor einer Woche teilte die ZHAW mit, dass ab Montag in allen Gebäuden eine Zertifikatspflicht gilt. Uneingeschränkt am Unterricht teilnehmen können folglich nur Geimpfte, Genesene oder Getestete. Für alle anderen werde man Alternativen für die Teilnahme am Studium bieten. Diese Mitteilung löste viel Kritik seitens der Studierenden aus: Die Studierendenvereinigung Alias forderte etwa eine Übergangslösung, bis alle die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen.

Nun reagiert die ZHAW: Am Freitag schrieb die Hochschule in einer Mitteilung an die Studierenden, dass sie die Testkosten ab dem 1. Oktober übernimmt, wenn es keine vertretbaren Alternativen zur Anwesenheitspflicht gibt. Dies sei nur bei wenigen Modulen wie zum Beispiel bei Laborarbeiten der Fall.