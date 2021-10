Schliessungen in Winterthur und Wädenswil – ZHAW-Testzentren machen per sofort dicht Die Zürcher Gesundheitsdirektion hat am Montag per sofort die Anzahl Teststandorte beschränkt und damit die Anbieter überrumpelt. Leidtragende sind nun die ZHAW-Studierenden. Andrea Thurnherr , Patrick Gut

Die Testcontainer der ZHAW auf dem Sulzer-Areal bleiben vorerst leer. Foto: Urs Ellenberger

Die beiden externen Covid-19-Testzentren an der ZHAW in Winterthur und dasjenige in Wädenswil schliessen am Mittwoch Knall auf Fall. Von einem Tag auf den anderen können an den beiden Standorten also keine Covid-Tests mehr durchgeführt werden. Ein Rundmail mit diesen Informationen ging am Dienstag kurz nach 15 Uhr an die Studenten und Dozentinnen.

Der Testanbieter begründe seinen Entscheid mit den verschärften Vorgaben der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich (GD), schreibt Daniel Arnet, Mitglied der Taskforce Corona der ZHAW. Demnach darf eine medizinisch verantwortliche Fachperson höchstens zehn Aussenstandorte betreiben.