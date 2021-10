Covid-19-Tests in Winterthur – ZHAW-Testzentren nehmen Betrieb wieder auf Ab Freitag können sich die Studierenden an der ZHAW in Winterthur und Wädenswil wieder auf Covid testen lassen. Patrick Gut UPDATE FOLGT

Lediglich während dreier Tage gab es an der ZHAW keine Möglichkeit, sich vor Ort auf Covid-19 testen zu lassen. Foto: Urs Ellenberger

Die ZHAW hat Wort gehalten. Nachdem die drei Covid-Testzentren in Winterthur und Wädenswil am Dienstag von einem Tag auf den anderen dichtgemacht haben, eröffnen sie am Freitag nach lediglich drei Tagen bereits wieder.

Die Testzentren werden an den bisherigen Standorten und mit der bestehenden Infrastruktur betrieben.

