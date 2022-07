Bauprojekt in Pfungen – Ziegelei baut Luxuseinfamilienhäuser an sonniger Lage An einem Steilhang an der Spöristrasse plant die Pfungemer Firma Keller Unternehmungen den Bau von acht frei stehenden Einfamilienhäusern. Fabienne Grimm

Jedes der geplanten Einfamilienhäuser an der Spöristrasse steht auf einer eigenen Parzelle. Visualisierung: Keller Prefadom

«Schlüsselfertige Einfamilienhäuser» an «exklusiver Lage» – das verspricht das neue Bauprojekt der Keller Unternehmungen in Pfungen. An einem Steilhang, gleich unterhalb der Waldgrenze, plant die Pfungemer Firma den Bau von acht Einfamilienhäusern.