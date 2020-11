Neue Firma Kubrix in Pfungen – Ziegeleien spannen zusammen Die Keller, Brauchli und FBB Ziegeleien lagern ihr Backsteingeschäft in eine neue Firma aus. Damit wollen sie über 40 Prozent am Backsteinmarkt in der Schweiz erobern. Dagmar Appelt

Die neue Firma Kubrix AG wird ihren Sitz ab 1. Januar 2021 bei den Keller Unternehmungen in Pfungen haben. Foto: Madeleine Schoder

In die Backsteinbranche kommt Bewegung. Die Keller Unternehmungen, die Brauchli Ziegeleien und die drei Ziegeleien der FBB-Gruppe wollen zum grössten Anbieter in diesem Bereich werden. Sie tun sich für das Backsteingeschäft zusammen, wie sie mitteilen. Die drei Familienunternehmen gründen dazu die Firma Kubrix AG mit Sitz in Pfungen, an der sie alle zu gleichen Teilen beteiligt sind.

«Unsere Familienunternehmen existieren weiter.» Christian Keller, Mitinhaber der Keller Unternehmungen und Geschäftsführer der Kubrix AG

«Es handelt sich nicht um eine Fusion im klassischen Sinn, bei der die ursprünglichen Firmen nicht mehr existieren», sagt Christian Keller, Mitinhaber der Keller Unternehmungen, der die neue Firma als Geschäftsführer operativ leiten wird. «Unsere Familienunternehmen existieren weiter.»