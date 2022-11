Apropos WM

Renato Steffen ist nicht der einzige Spieler der Schweizer Nationalmannschaft, der sich beim FC Lugano den letzten Schliff holt, um dann ab dem 24. November für die Schweiz Grosses zu erreichen. Xherdan Shaqiri trainiert seit wenigen Wochen ebenfalls mit dem Team, da sich die MLS in den USA, die Liga in der auch Shaqiri's Stammverein Chicago Fire mitmischt, aktuell in der Saisonpause befindet.