Die Ausgangslage für die Engländer

Einmal standen die Engländer in ihrer Geschichte an einer Endrunde in einem Final: 1966 an der Weltmeisterschaft im eigenen Land, als sie das Turnier gewannen. Seither warten die Engländer auf einen Titel. Nahe dran waren sie 2018 an der WM, als sie im Halbfinal scheiterten. Oder 1996 im EM-Halbfinal gegen Deutschland, als der heutige Nationalcoach Gareth Southgate den letzten Elfmeter im Penaltyschiessen verschoss. Und an dem Ort, wo Southgate vor 25 Jahren diesen bitteren Moment erlebte, kann er heute alles vergessen machen: mit einem Sieg gegen Dänemark und der Qualifikation für den Final gegen Italien am Sonntag.

Für die Engländer spricht einiges: Sie haben vier von fünf Spielen an dieser EM gewonnen und noch kein einziges Gegentor kassiert. Zudem hat Harry Kane gefunden, was er in der Nationalmannschaft verloren zu haben schien: Der Torschützenkönig der Premier League hat in den letzten zwei Spielen drei Tore geschossen.