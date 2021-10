Theater Winterthur – Ziemlich pädagogisch Das Stück «Hexe Hillary geht in die Oper» möchte Kindern erklären, was eine Oper ist. Am Mittwoch war Premiere. Helmut Dworschak

Hexe Hillary (Julia Sewing, links) fragt, Sängerin Bellacanta (Andrea Suter) antwortet. Foto: Luca Schaffer

Hexe Hillary ist ausser sich vor Freude: Völlig überraschend hat sie zwei Karten für die Oper gewonnen. Doch halt: Was ist das eigentlich, eine Oper? Davon hat die junge Hexe keinen blassen Schimmer. Im Hexenlexikon steht lediglich, in der Oper werde «immer» gesungen. Das hört sich wie Fluch an. Den Zauberspruch, der so etwas bewirken kann, wüsste sie nun gerne. Doch den gibt das Lexikon nicht preis.

Zeit also für ein Expertengespräch. Dazu wird flugs die Sängerin Maria Bellacanta herbeigezaubert. In der Folge entspinnt sich ein Dialog um das Wie und Warum der Oper. Die wissbegierige Hexe erfährt: Das Singen ist freiwillig. Ausserdem werden damit Gefühle ausgedrückt. Die Sängerin belegt es unter anderem mit Mozart-Arien.