Kellertheater Winterthur – Zigarren, Schachtelsätze und schnelle Autos In der Fernsehserie «Frieden» war Martin Butzke ein Nazi auf der Flucht. Nun bringt er Hermann Burgers «Diabelli»-Erzählungen auf die Bühne. Dabei gebe es auch viel zu lachen, sagt Butzke. Helmut Dworschak

In Filmen spielt Martin Butzke gerne mal einen Bösen. In «Diabelli» sind nur Outfit und Vorhang schwarz. Foto: PD

Der Zauberer Grazio Diabelli hat stets seine Depressionen in Kunststücke verwandelt, aber nun kann er nicht mehr, er ist am Ende. Diabelli steht als Conférencier im Zentrum von Martin Butzkes Abend über den exzentrischen Schriftsteller Hermann Burger. Diabelli ist ein Alter Ego des Schriftstellers, der sich selbst gern als Zauberer und Illusionist inszenierte. Burgers Kunst ist eine höchst künstliche Kunst, eine Wort-Akrobatik, die sich in die Höhe schraubt und bis zum Äussersten geht.

Der Schauspieler Butzke, der in der Fernsehserie «Frieden» einen Nazi auf der Flucht spielte, ist fasziniert von Burgers «total konstruierten» Sätzen, die den Leser oft überfordern. Burgers Texte sind keine weichgespülte Literatur, wie man sie heute oft antrifft, sie leben davon, dass sie sich ins Extreme steigern. Dabei ist auch der Kopf gefordert. «Wenn man Burger liest, muss man denken», sagt Butzke. «Aber es gibt auch viel zu lachen an diesem Abend.» Die Komik entsteht aus der grotesken Theatralik von Burgers literarischen Figuren, die zugleich lächerlich und zutiefst menschlich sind. In seinen aberwitzigen Satzkonstruktionen steckt oft ein abgründiger Humor. Den möchte Martin Butzke sichtbar machen.