Medtech-Unternehmen in der Krise – Zimmer-Biomet streicht 73 Stellen in Winterthur Das US-Medtech-Unternehmen Zimmer-Biomet schrumpft weiter an seinem Standort an der Sulzerallee. Till Hirsekorn

Der Prothesenhersteller Zimmer-Biomet streicht in Winterthur 73 Stellen. LAB

Der Gelenkprothesen-Hersteller Zimmer-Biomet streicht am Standort Winterthur voraussichtlich 73 seiner gut 900 Stellen. Das hat das Unternehmen am Montagnachmittag mitgeteilt.

Gemäss der Arbeitnehmerverbandes Angestellte Schweiz wird das Human Ressource Management und «andere Services» nach Polen verschoben, was man kritisch sieht. «Den Schweizer Arbeitsmarkt kennt man in der Schweiz am besten, nicht in Polen», heisst es in einer Mitteilung.