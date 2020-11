Freienstein – ZKB-Batzen in die Fassade gesteckt Freienstein-Teufen hat mit der Jubiläumsdividende der Kantonalbank die Fassade des Gemeindehauses renoviert. Und das wurde teurer als geplant. Florian Schaer

Die Fassade des Freiensteiner Gemeindehauses ist renoviert, Wappen und Schriftzug eingeschlossen. Raisa Durandi

2020 wäre eigentlich nicht nur Corona-Jahr, sondern auch das 150-Jahr-Jubiläum der Zürcher Kantonalbank. Aus all den geplanten Festivitäten samt Züribahn über den See wurde bekanntlich nichts. Was für die Gemeinden vom Banken-Jubihui geblieben ist, ist die Jubiläumsdividende. 100 Millionen Franken gingen an den Kanton, 50 Millionen wurden, entsprechend der Einwohnerzahl, auf die Kommunen verteilt. Daran geknüpft war der vom Bankrat geäusserte Wunsch, den Sonderbatzen für «besondere Projekte» mit «aussergewöhnlichem Nutzen für die Bevölkerung» zu verwenden.