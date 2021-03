Büezerbeizen in der Region Winterthur – Zmittag gibts nur auf Voranmeldung Wer draussen arbeitet und vom Chef angemeldet wird, darf jetzt wieder im Restaurant mittagessen. Das Angebot läuft erst an, stösst aber bei Büezern auf positives Echo. Dagmar Appelt , Nina Thöny

«Schön, wieder einmal auswärts mittagzuessen.» Büezer Daniel Walther im Restaurant zur Kreuzstrasse

in Humlikon. Foto: Marc Dahinden

«Büetzer Kantine» schreibt Isabel Kunz vom Café Beck Schneider mit einem dicken Stift auf eine Tafel. Es ist kurz vor Mittag, die Sessel im hinteren Teil des Cafés gegenüber dem Zentrum Töss sind am Donnerstag noch unbesetzt. Das soll sich aber schnell ändern, wenn es nach Geschäftsleiterin Yvonne Schneider geht. Am Mittwochvormittag hat sie ihr Café beim Kanton als sogenannte Betriebskantine angemeldet, um Arbeiter drinnen bewirten zu dürfen. Innert weniger Stunden erhielt sie die Bewilligung. «Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass das so schnell geht», sagt Schneider.