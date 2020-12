Bezirksgericht Zürich – Zoll fordert 7 Millionen von Kunstsammler Schwarzenbach Hotelbesitzer und Kunstsammler Urs Schwarzenbach soll 83 Kunstwerke unverzollt in die Schweiz gebracht haben. Von der Gerichtsverhandlung liess sich der 72-Jährige dispensieren. Michel Wenzler

Urs Schwarzenbach liefert sich seit Jahren ein Duell mit der Zollverwaltung. Foto: Keystone

Der Zürcher Kunstsammler und Hotelbesitzer Urs Schwarzenbach stand am Dienstag einmal mehr vor Gericht: Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) forderte vor Bezirksgericht Zürich 7 Millionen Franken wegen Steuerhinterziehung. Ein Urteil wird erst am zweiten Verhandlungstag Mitte Januar 2021 erwartet.

Schwarzenbach erschien nicht persönlich vor Gericht. Der 72-Jährige hat sich wegen der Corona-Pandemie dispensieren lassen.

Die EZV beschuldigte ihn im Laufe der Verhandlung, 83 Kunstwerke im so genannten Verlagerungsverfahren unverzollt in die Schweiz gebracht zu haben. Beim Verlagerungsverfahren fallen bei der Einfuhr eines Objekts keine Einfuhrsteuern an.

Schwarzenbach kooperierte dafür mit einer Galerie, welche über die notwendige Bewilligung für das Verlagerungsverfahren verfügte. Die Galerie konnte gemäss EZV jedoch gar nie über die Werke verfügen.

Die EZV argumentierte vor Gericht, es fänden sich fast keine schriftlichen Hinweise, dass die Galerie eine eigenständige Einflussnahme auf die Werke vorgenommen habe. Das Verlagerungsverfahren diente nur dazu, dass Schwarzenbach keine Abgaben bezahlten musste.

Zweit Personen mitangeklagt

Neben Schwarzenbach sind zwei weitere Personen mitangeklagt. Darunter der damalige Geschäftsführer der Galerie, mit der Schwarzenbach zusammengearbeitet hat.

Der Geschäftsführer gab vor Gericht zu, dass es nie zu Verkäufen von Kunstwerken kam, die Schwarzenbach über das Verlagerungsverfahren importiert und in seinem Hotel ausgestellt hatte. Das liege allerdings an der «spekulativen» Natur Schwarzenbachs.

Als «Trader» sei Schwarzenbach immer davon ausgegangen, dass, wer einen gewissen Betrag für ein Kunstwerk ausgeben möchte, auch noch mehr dafür zahlen würde. Deswegen habe er bei Kaufinteressenten immer die Preise erhöht. Das habe dazu geführt, dass keine der ausgestellten Werke verkauft wurden.

Richter stimmt Verjährung nicht zu

Die Verteidigung argumentierte zu Beginn der Verhandlung, das Verfahren müsse wegen Verjährung eingestellt werden. Laut Mehrwertsteuergesetz müsse eine angelaufene Untersuchung innert fünf Jahren abgeschlossen werden. Das sei nicht geschehen, da die materielle Untersuchung gegen Schwarzenbach bereits länger als fünf Jahre laufe.

Der Einzelrichter des Bezirksgericht sah das anders: Er folgte der Argumentation der EZV, wonach die formelle Untersuchungseröffnung für die Bemessung der Verjährungsfrist massgebend sei. Damit sei die Verjährungsfrist bis zur Ausstellung der Strafverfügung im Juli 2018 eingehalten worden.

Schwarzenbachs Anwalt hielt daran fest, dass sein Mandant freizusprechen sei. Der zweite Verhandlungstag findet am 19. Januar 2021 statt.

Konflikt besteht seit vielen Jahren

Schwarzenbach steht seit mehreren Jahren in Konflikt mit der Eidgenössischen Zollverwaltung sowie mit den Steuerbehörden von Bund und Kanton Zürich. Dem Sammler wird vorgeworfen, Kunstwerke illegal in die Schweiz eingeführt zu haben. Zudem soll er im grösseren Stil mit Werken gehandelt haben, ohne diese Tätigkeit zu deklarieren.

Höhepunkt der Auseinandersetzung war die Razzia in seinem Nobelhotel Dolder im März 2017, bei der die Behörden rund 30 Werke beschlagnahmten, die in den Hotelräumen ausgestellt waren.

Ende letzten Jahres verhinderte der Hotelbesitzer und Kunstsammler deren Zwangsversteigerung durch eine superprovisorische Verfügung. Weil Schwarzenbach die Frist zur Bezahlung eines Kostenvorschusses verpasste, wurde diese im Februar aber hinfällig.