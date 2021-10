Bauarbeiten in Rheinau – Zollbrücke bleibt wegen Wasserschaden länger gesperrt Die alte Zollbrücke in Rheinau bleibt bis Mitte November gesperrt. Nach Deutschland gehts nur über Umwege. Nicole Döbeli

Die Bauarbeiten an der alten Zollbrücke dauern länger als geplant. Archivbild: Heinz Diener

Seit Mitte September saniert das kantonale Tiefbauamt die alte Zollbrücke in Rheinau, die deshalb für den Verkehr gesperrt ist. Wegen eines Wasserschadens an einer statisch heiklen Stelle, die vor Beginn der Arbeiten nicht einsehbar gewesen sei, verlängert sich die Sperrung nun nochmals um drei Wochen bis am 13. November. Das schreibt das Tiefbauamt in einer Mitteilung.

Der Schaden müsse zwingend behoben werden und die Arbeiten dafür seien aufwändig. Die Brücke nach Jestetten in Deutschland bleibt deshalb für den Autoverkehr wie auch für Fussgängerinnen und Velofahrer gesperrt. Der Rhein kann während dieser Zeit nur über die Brücken in Flaach, Flurlingen oder Schaffhausen überquert werden. Umleitungen sind signalisiert.

