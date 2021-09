Abstimmungskampf um die Ehe für alle – Zombie-Plakat sorgt für Empörung Eine Werbeaktion des Komitees von Oskar Freysinger gegen die Ehe für alle löst eine Debatte über die Grenzen der Politwerbung aus. Olivier Leu

Ein APG-Angestellter klebt ein Plakat an eine Plakatwand. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Ein Plakat sorgt derzeit für Aufregung. Es zeigt einen Zombie neben dem Schriftzug: «Kinder mit einem Toten». Die Botschaft wirbt für ein Abstimmungs-Nein zur Ehe-für-alle-Initiative.

In den sozialen Medien wird das Sujet heftig diskutiert. «Meinen die das ernst oder ist das Satire?», fragt etwa ein Twitter-Nutzer und fügt an: «Ich schnalle es wirklich nicht, was die genau meinen.» Das Niveau der Diskussion um die Initiative habe nun einen neuen Tiefpunkt erreicht, schreibt jemand anders.

Auch dem Komitee für die Ehe für alle ist das Plakat nicht entgangen. «Wir und die Community sind entsetzt und schockiert über den Ton der Ehe-für-alle-Gegnerinnen und -Gegner», sagt Vorstandsmitglied Jan Müller zu «20 Minuten». «Es ist besorgniserregend, wie weit man nun geht, um gegen gleiche Rechte für Lesben und Schwule vorzugehen.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Sperma von Toten bei «Mangel an Samenspendern»

Was aber steckt nun hinter der Botschaft mit dem Zombie? Hinter dem Plakat steht das Westschweizer Nein-Komitee «Das Kind ist keine Ware». Mediensprecher des Komitees ist der ehemalige SVP-Nationalrat Oskar Freysinger. Er sagt zu «20 Minuten»: «Einerseits möchten wir mit diesem Plakat den Ritualmord der Vaterfigur thematisieren, der momentan stattfindet. Die Vaterfigur würde mit einem Ja zur Ehe für alle aus dem Zivilrecht verschwinden.»

Freysinger warnt zudem vor einem «Mangel an Samenspendern» und einer Gefahr, dass dann Sperma von Toten verwendet werde könnte. Er wolle künftigen, weiter gehenden Gesetzesänderungen vorbeugen und glaube nicht daran, dass die Samenspende unter einer «gründlichen staatlichen Kontrolle» stehe.

Abo Antworten zur Fortpflanzungsmedizin Kommt nach der «Ehe für alle» die Leihmutterschaft? Abstimmung vom 26. September Ehe für alle: Das Wichtigste im Überblick Bereits letzte Woche hatte das Komitee Plakate aufhängen lassen, auf denen Bäuche von Schwangeren zu sehen sind, und daneben steht: «Sklavinnen». Dazu hatte Freysinger gesagt: «Die Leihmutterschaft wird in der Salamitaktik der Ehe-für-alle-Befürworter und -Befürworterinnen der nächste Schritt sein. Wird die Ehe für alle angenommen, wird es schon bald heissen, dass homosexuelle Männerpaare beim Kinderkriegen nicht gleichberechtigt sind und dass deshalb die Leihmutterschaft legal werden muss.»

Das Plakat sei irreführend, weil die Abstimmung zur Ehe für alle mit Leihmutterschaft nichts zu tun habe, entgegnete die Co-Präsidentin des Ja-Komitees für die Ehe für alle, Maria von Känel. Zudem gebe es keine politischen Vorstösse zu einer Legalisierung der Leihmutterschaft.

APG zensiert nicht, Genf weist Sujet zurück

Die APG, die die Plakate aufhängt, sieht sich vor der kommenden Abstimmung nicht in der Verantwortung. «Grundsätzlich ist für den Inhalt und die Ausgestaltung der Plakate der Werbeauftraggeber verantwortlich», sagt CEO Markus Ehrle dem Portal «Persönlich». Die APG sei keine Zensurstelle und respektiere die Meinungsfreiheit, sofern sie der Gesetzgebung entspreche. Ehrle räumt allerdings auch ein, dass man beim Zombie-Sujet Abklärungen vorgenommen habe. Denen zufolge verletze das Plakat zwar keine gesetzlichen Vorschriften. Dennoch habe die APG das Plakat auch Konzessionspartnern vorgelegt. Dabei habe die Stadt Genf das Sujet zurückgewiesen.

Das Plakat bediene sich eines Modells, mit dem man Angst, Unsicherheit und Zweifel säe, sagt Politik- und Kommunikationswissenschaftler Marko Ković zu «20 Minuten». «Dieses Plakat ist offensichtlich nur auf Emotionen gemünzt, ohne jegliche Logik.» Eine solch «üble politische Propaganda» kenne man in der Schweiz eigentlich nicht, sondern sei eher aus den USA bekannt. Das Sujet mit dem Toten sei an den Haaren herbeigezogen, sagt Ković weiter. Und trotzdem bleibe es hängen – weil eine Konnotation zwischen dem Zombie und der Ehe für alle entstehe.

Olivier Leu ist seit 2018 Sitemanager bei der Redaktion Tamedia. Davor war er im Regionaljournalismus tätig. Von 2011 bis 2015 absolvierte er das Journalismus-Studium an der SAL in Zürich. @leuolivier

Fehler gefunden?Jetzt melden.