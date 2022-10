Testanlage in Winterthur – Zoo testet Sumpfpflanzen in Neuburg In einem Weiler von Winterthur testet der Zoo Zürich, welche Sumpfpflanzen in der neuen Pantanal-Voliere den Tritten von Tapiren, Ameisenbären und Co. standhalten können. Delia Bachmann

In den Versuchsbecken in Neuburg werden im Auftrag des Zoos Zürich verschiedene Sumpfpflanzen getestet. Foto: Marc Dahinden

In vier Jahren will der Zoo Zürich die neue Pantanal-Voliere eröffnen. Es handelt sich dabei um ein künstliches Sumpfgebiet nach südamerikanischem Vorbild: Das Pantanal ist rund sechsmal so gross wie die Schweiz und damit eines der weltweit grössten Feuchtgebiete. Als Herzstück der Nachbildung im Zoo Zürich ist ein gut 2000 Quadratmeter grosses Sumpfgebiet geplant, das regelmässig überflutet werden soll. An dieser Stelle kommen die drei Versuchsbecken in Neuburg ins Spiel.