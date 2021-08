Rychenberg-Stürmer in Schweden – Zorro-König setzt auf Eigeninitiative Michel Wöcke vom HC Rychenberg nimmt die kommende Saison in Schweden bei IBK Dalen in Angriff. Den Wechsel fädelte der 25-Jährige, dessen Markenzeichen der Zorro-Move ist, mit viel Eigenitiative selber ein. Damian Keller

Michel Wöckes Markenzeichen ist der Penalty mit per «Zorro-Move». Das weiss man nun auch in Schweden. Foto: Deuring Photography

Ein halbes Dutzend Schweizer NLA-Cracks wechselte im Sommer nach Schweden. Für gestandene Nationalspieler stellt sich bei so einem Transfer eigentlich «nur» die Frage, welcher Verein denn das Rennen machen soll und ob die Konditionen dem Status eines Schweizer Internationalen entsprechen. Michel Wöcke ist kein Nationalspieler, dem die Offerten nur so ins Haus flattern. Der 25-jährige Techniker des HC Rychenberg hat zwar schon sechs NLA-Saisons auf dem Buckel und lieferte in diesen jeweils zweistellige Skorerwerte ab, in seiner Statistik lassen sich aber weder Aufgebote für die U19-Nati noch für die U23- oder A-Nationalmannschaft finden. Unter diesen Voraussetzungen wird der Wunsch, in den Norden zu wechseln, etwas komplizierter.

