Unihockey in Winterthur – Zorro-König Wöcke kehrt aus Schweden zurück Michel Wöcke beendet sein Schweden-Abenteuer per sofort und kehrt zum HC Rychenberg zurück. Der Topskorer der Saison 2020/21 steht bereits am Wochenende wieder für die Winterthurer im Kader. René Bachmann

Michel Wöcke (rechts) wechselt per sofort vom IBK Dalen zurück zum HC Rychenberg. Deuring Photography

Als Topskorer wechselte Michel Wöcke auf die Saison 2021/22 vom HC Rychenberg zum schwedischen SSL-Verein IBK Dalen nach Umeå. In der sogenannt besten Liga der Welt kam er in seiner ersten Saison regelmässig in der dritten Linie zum Einsatz. Das Team aus Nordschweden belegte am Ende der Qualifikation den zehnten Platz und verpasste die Playoffs nur wegen einer Niederlage am allerletzten Spieltag.

Der neue Trainer setzte nicht auf ihn

Auf die aktuelle Saison kam es beim Traditionsverein zu einem Trainerwechsel. In den ersten zwei Meisterschaftsspielen stand Wöcke noch auf dem Feld, fand sich anschliessend aber zunehmend auf der Bank oder gar auf der Tribüne wieder. Bis zu den Weltmeisterschaften biss sich der deutsche Nationalspieler – seine Grossmutter ist Deutsche – durch und wollte sich an der WM für eine bessere Rolle im Team empfehlen. Als viertbester Skorer kehrte der 27-jährige vom Turnier der Weltbesten zurück, doch blieb seine Rolle bei Dalen unverändert, weshalb er nun einen Schlussstrich unter sein Auslandabenteuer zog. «Ich bin nicht mehr zwanzig», begründet Wöcke seine Rückkehr in die Schweiz, «und möchte dem Team auch auf dem Platz weiterhelfen.»

HCR im Einsatz Infos einblenden Floorball Thurgau – Rychenberg. Samstag, 17.00, Weinfelden Rychenberg – Langnau. Sonntag, 17.00, Axa-Arena

Wöcke kann als spielintelligenter Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden. Abgesehen von der des Torhüters hat er schon jede Rolle eingenommen. Er verfügt über einen guten Schuss und dank seiner Körpergrösse über eine grosse Reichweite. Winterthurer Fans freuen sich sicherlich auch auf seine Zorrokünste beim Penalty, die der Publikumsliebling der vergangenen Jahre im Gepäck führt.

Am Wochenende schon dabei

Angesprochen auf seine Entwicklung in Schweden sagt Wöcke: «Ich habe mich unihockeytechnisch wie auch charakterlich weiterentwickelt. Die Trainingsqualität war jederzeit hoch, sodass ich die nötigen Fortschritte erzielen konnte. Neben dem Platz lernte ich ausserdem, dass man jederzeit Verantwortung übernehmen muss.»

Wöcke kehrt per sofort zum HCR zurück und wird schon beim Auswärtsspiel gegen Floorball Thurgau im Kader stehen. Erstmals wieder in der Axa-Arena von seinem langjährigen Heimpublikum zu bestaunen sein wird er am Sonntag ab 17 Uhr im Spiel gegen die Unihockey Tigers Langnau.



