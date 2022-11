Trotz schwindenden Kräften – ZSC schlägt den Tabellenletzten Ajoie dank drei Powerplay-Toren 7. Heimspiel, 7. Sieg: Die ZSC Lions gewinnen auch das vierte Spiel in fünf Tagen. Es ist lange eine zähe Angelegenheit. Angelo Rocchinotti

Im Powerplay lässt der ZSC nichts anbrennen. Simon Bodenmann, Torschütze Lucas Wallmark und Mikko Lehtonen feiern den Treffer zum 2:0. Es ist das erste von drei Toren mit einem Mann mehr. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Der Parkeinweiser vor der Swiss-Life-Arena fragt nach dem Spielbeginn. Noch dauert es über eine Stunde. Dennoch ist der Mann skeptisch, sagt: «Da kommen wohl nicht mehr viele.» Tatsächlich bleiben erstmals im neuen Stadion viele Plätze leer. Erstaunen kann das nicht, gibt es doch attraktivere Widersacher als der Vorjahresaufsteiger Ajoie, der mit einer Serie von neun Niederlagen nach Zürich-Altstetten gereist ist. Und dort die zehnte in Folge einfängt.

Die ZSC Lions vermögen die Belastung aus vier Partien in fünf Tagen jedoch nicht zu kaschieren. Es dauert fünf Minuten, bis Ajoies Keeper Damiano Ciaccio erstmals eingreifen muss. Den Versuch von Lucas Wallmark wehrt der Italo-Schweizer noch ab, zwei Minuten später aber ist er gegen Justin Azevedo machtlos. Der Schuss des Kanadiers wird vom Stock des Jurassiers Anthony Rouiller noch unhaltbar abgelenkt. Stark ist, wie Garrett Roe, der beim 2:0-Sieg am Dienstag in Fribourg noch überzählig fehlte, zuvor im gegnerischen Drittel nachsetzt.

Zuhause sind die ZSC Lions eine Macht. Sie sind auch nach sieben Spielen noch ungeschlagen. Am Samstag kommt nun der SC Bern in die Swiss-Life-Arena. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Das Team von Rikard Grönborg erhöht noch vor der ersten Pause in Überzahl auf 2:0, nachdem die Ajoulots zuvor in derselben Disziplin nicht reüssieren konnten. Die Strafe handelten sich die Zürcher nach einem Wechselfehler ein. Überhaupt unterlaufen ihnen mit zunehmender Spieldauer immer wieder ungewohnte Fehler. Ajoie verpasst im zweiten Abschnitt gleich mehrfach den Anschlusstreffer. Die grösste Chance vergibt Jonathan Hazen. Statt in das halbleere Tor schiesst der Kanadier seinen Teamkollegen Philip-Michael Devos an. Später scheitert Tim Bozon alleine vor Ludovic Waeber. Doch mit dem ersten Angriff im letzten Drittel klappt es doch noch mit dem 1:2.

Die 3 Infos einblenden Jérôme Bachofner

Der ZSC-Stürmer ist wegen eines Checks gegen die Bande vorsorglich für ein Spiel gesperrt worden.

Gleichzeitig wurde nach der Aktion gegen Andrey Bykov ein ordentliches Verfahren eröffnet. Lucas Wallmark

Der Schwede skort zum sechsten Mal in Folge. In Überzahl trifft er herrlich zum 2:0 und bereitet im letzten Drittel das entscheidende 4:1 vor. Kyen Sopa

War am Dienstag in Fribourg erstmals nach fast einem Monat wieder 13. Stürmer. Gegen Ajoie darf er ganze 13 Minuten ran. Und gleich zwei Mal weiss sich der Gegner nur mittels Foul zu helfen. Beide Strafen nutzt der ZSC aus.

In der letzten Saison gelangen Ajoie gegen die Lions zwei Überraschungssiege. Nun aber schafft es auch das Team von Filip Pesan nicht, die Stadtzürcher als erste Mannschaft im neuen Stadion zu bezwingen. Zwei Strafen handeln sie sich in der Schlussphase wegen Beinstellens ein. Und beide Male schlagen die Lions zu, feiern den siebten Sieg im siebten Heimspiel.

Der ungewohnte Spieltag verbunden mit der zusätzlichen Belastung war vom ZSC übrigens gewollt. Die Partie hätte nämlich im Januar stattfinden sollen. Doch die Belastung bei den Zürchern, die erst Mitte Oktober erstmals vor eigenem Anhang spielen konnten, wird dann nicht geringer sein. Ganze 13 Spiele stehen an.



Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions – Ajoie 4:2 (2:0, 0:0, 2:2) 10’013 Zuschauer. Tore: 7. Azevedo (Roe, Andrighetto) 1:0. 19. Wallmark (Lehtonen, Texier/Ausschl. Arnold) 2:0. 41. (40:25) Brennan (Davos) 2:1. 51. Kukan (Azevedo, Hollenstein/Aussschl. Bozon) 3:1. 55. Lehtonen (Texier, Wallmark/Ausschl. Gauthier-Leduc) 4:1. 60. (59:50) Gauthier-Leduc 4:2. Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 3-mal 2 Minuten gegen Ajoie. ZSC: Waeber; Weber, Lehtonen; Kukan, Geering; Phil Baltisberger, Marti; Trutmann; Riedi, Wallmark, Texier; Bodenmann, Lammikko, Hollenstein; Azevedo, Roe, Andrighetto; Chris Baltisberger, Sigrist, Sopa; Diem. Bemerkungen: ZSC ohne Schäppi (verletzt), Bachofner (gesperrt) und Hrubec (überzählig). – 42. Lattenschuss Marti.

