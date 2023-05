Gastrokolumne Angerichtet – Zu Besuch bei Emma und ihrer orientalischen Auslage Seit bald drei Jahren gibt es das Bistro Emma am Oberen Graben in Winterthur. Wir probieren uns durch die Tageskarte und die orientalischen Kleinigkeiten. Nicole Döbeli

Gäste können sich selbst ein Emma-Plättli mit Börek, Samosas, Pakoras und Dips zusammenstellen. Foto: Nicole Döbeli

Unter einem Tante-Emma-Laden stellt man sich ein etwas altbackenes Geschäft vor. Wir testen an einem Mittag, ob das Emma Bett und Bistro am Oberen Graben von dieser Vorstellung abweicht. Vor drei Jahren eröffnete das Lokal. In den oberen Stockwerken lassen sich drei Zimmer zum Übernachten mieten, im Erdgeschoss ist das Bistro untergebracht.

Der erste und der zweite Blick entkräften das Emma-Vorurteil: Das Lokal ist gemütlich eingerichtet, kräftige Farben an den Wänden sind gepaart mit viel Holz. Die offene kleine Küche bildet das Herzstück flankiert von zwei ebenfalls kleinen Gasträumen. Bei schönem Wetter bietet sich die Terrasse an.

Bei Emma können Gerichte wie Gemüsecurry, Fischknusperli, hausgemachte Chäs-Chnöpfli oder Falafel im Fladenbrot bestellt werden. Zudem gibt es wechselnde Tagesangebote und eine Auslage mit orientalischen Häppchen, die sich mit Salat zu einem Plättli zusammenstellen lassen.

Wir testen vier Gerichte. Die Tagessuppe (12 Franken) mit Zucchetti und Kartoffeln sorgt mit Chili für die nötige Wärme an diesem kühlen Tag. Mit frischem Brot macht sie gut satt. Die Knusperli (22.50) mit Forelle vom Kundelfingerhof sind leider nicht ganz so knusprig, dafür ist das rosa Fischfleisch perfekt gegart und schmeckt ausgezeichnet frisch. Die leicht säuerliche Tartarsauce passt dazu, der Blattsalat mit Sprossen und Kernen liefert Vitamine.

Wir testen die Zucchetti-Suppe, den Falafelburger, die Forellenknusperli und ein Emma-Plättli. Foto: Nicole Döbeli

Mit viel Grünzeug und Rajta (Minz-Gurken-Joghurt-Dip) ist der Alpkäse-Falafelburger (6.50) frisch und knackig. Das Fladenbrot schmeckt hervorragend, und der Käse kommt gut durch. Nur anständig essen lässt er sich nicht – egal wie man es versucht, am Schluss sind die Hände voller Sauce.

Zum Plättli mit Blattsalat (7.50) lesen wir in der Auslage ein Spinat-Käse-Börek (3.60), eine Samosa-Tasche (2.50), ein Stück panierten Brokkoli (1.80) und ein Schüsselchen Auberginenmus Baba Ghanoush (4.–) aus. Weil die teigigen Kleinigkeiten nicht direkt aus dem Ofen kommen, sind auch sie nicht wirklich knusprig. Geschmacklich sind wir aber zufrieden. Emma überzeugt mit ihren abwechslungsreichen Mittagsessen.

