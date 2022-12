Kopf des Tages – Zu diesem Zürcher DJ tanzen die Superpromis DJ Cruz legt an den Partys von Leonardo DiCaprio oder Naomi Campbell auf, sein Jahr war eine dichte Abfolge von Höhepunkten. Schon als Teenager hat er sich das so vorgestellt. David Sarasin

Wo DJ Cruz spielt, sind meistens auch Celebritys anwesend. Foto: PD

Das erfolgreiche Jahr von DJ Cruz kann man in Zahlen und in Namen ausdrücken. Die Zahlen zuerst: Im Schnitt viermal pro Woche legte der 32-jährige Zürcher 2022 auf, in rund 40 Städten. Manchmal absolvierte er 16 Auftritte an 16 Tagen, dies an vier verschiedenen Locations. Seine Gage dürfte, wie in der Branche üblich, teilweise im fünfstelligen Bereich liegen. Wobei er damit nicht zu den am besten bezahlten DJs in der Branche gehört. Auch möchte er dies am Telefon nicht bestätigen.