Rebbau in der Region Winterthur – Zu diesen Weinkellern (und Brauereien) lohnt sich ein Ausflug Kommendes Wochenende und am 1. Mai öffnen Winzerbetriebe ihre Tore. Auch in der Region Winterthur finden diverse Führungen und Degustationen statt. Eine Auswahl. Tanja Hudec Roger Meier Rafael Rohner

Im Zürcher Weinland und in der Region Winterthur werden auf knapp 300 Hektaren Weintrauben angebaut, die Hälfte davon im Kanton Zürich. Foto: Enzo Lopardo

Das Zürcher Weinland macht seinem Namen am kommenden Wochenende alle Ehren. Diverse Weingüter, Trotten und Keller können besichtigt werden. Winzerinnen und Winzer bieten Führungen und Verkostungen an. In der Deutschschweiz machen insgesamt über 200 Betriebe mit. Organisiert werden die «Offenen Weinkeller» vom Branchenverband Deutschschweizer Wein (BDW). Auf der Website www.deutschschweizerwein.ch gibt es eine Übersicht, welche Weinkeller in der Region geöffnet haben. Wir haben einige davon herausgepickt.