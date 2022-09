Gastrokolumne «Angerichtet» – Zu Ehren der Enden der Ären Im Gyrenbad wird gut gekocht, auch wenn nicht mehr die Familie Kunz am Ruder ist. Der Spaziergang hoch und runter fördert Hunger und Verdauung. Gregory von Ballmoos

Kunstvoll drapiert: Die Vermicelles mit der Extrakugel Zwetschgensorbet. Foto: Gregory von Ballmoos

Die Queen verstarb, und Roger Federer trat zurück. In den letzten Tagen endeten gleich mehreren Ären. Diejenige im Tösstal riss zwar schon im letzten Sommer ab – dafür dauerte sie etwa so lange wie die Amtszeit der Königin und des Tenniskönigs zusammen. Im Gyrenbad kam es im August 2021 zum ersten Pächterwechsel seit neunzig Jahren. So lange wirtete die Familie Kunz oberhalb von Turbenthal. Höchste Eisenbahn, die neuen Wirte zu testen. Und das ist das Stichwort, angereist wird mit dem Zug. Etwas umständlich unter der Woche, und der Aufstieg von Turbenthal ins Gyrenbad ist steil, jedoch nicht mit dem Abstieg zu vergleichen. Dazu jedoch später mehr.