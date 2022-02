Gastrokolumne Angerichtet – Zu Gast bei Frauen Im La Panetteria an der Tösstalstrasse arbeiten nur Frauen, gekocht wird wie bei Grossmutter. Und das ist gut. Gregory von Ballmoos

Lammbraten auf orientalisch angehauchtem Bulgur: Das perfekte Essen für kalte, graue Winterabende. Foto: gvb

Der Januar überrascht uns zwar mit viel Sonnenschein, dennoch sind die Tage kurz und die Nächte lang und dunkel. Was dagegen hilft? Feines Essen, das nach Sommer schmeckt und von innen wärmt. «Eine kulinarische Reise durch die Mittelmeer-Region» verspricht das La Panetteria auf der Website, und schon vor der Vorspeise wird das eingelöst.

Denn gekocht wird von den beiden Köchinnen, was gerade da ist. Speisekarte? Fehlanzeige, dafür gibt es beschriebene Schiefertafeln mit rund einem Dutzend Vorspeisen. Auch die drei Hauptgänge (einmal Fisch, einmal Fleisch und einmal Vegi, wobei der Fischgang aus war) sowie die Getränke, alles an die Wand gehängt. Ungewohnt, nicht nur praktisch, aber auch mediterran, einfach und darum passend. Zudem wird das Menü von der Bedienung am Tisch vorgetragen, das ist sympathisch.

Wir starteten mit einem lauwarmen Oktopus-Kartoffel-Salat (19.50 Franken) und einer Auswahl an Antipasti, die es in der Version Vegi (19.50 Franken) und Fleisch (20.50 Franken) gibt. Leider ist die Fleischvariante nur Fleisch. Zu gerne hätten wir auch etwas eingelegte Artischocken oder Käse probiert. Nur, die Antipasti interessierten gar nicht so sehr. Der Star ist der Oktopus-Salat. Der Tintenfisch ist extrem zart und perfekt lauwarm temperiert.

Bester Gang des Abends: Der lauwarme Oktopus-Kartoffel-Salat wurde nicht geteilt. Foto: PD Gut, aber etwas mehr Abwechslung hätte uns gefreut. Foto: gvb 1 / 2

Ähnlich gut war der Hauptgang. Weil kein Lachs mehr da war und die Pasta mit Cima di Rapa uns beide nicht abholte, entschieden wir uns für den Lammschulterbraten auf Bulgur (38.50 Franken). Der Teller ist relativ einfach gehalten. Bulgur, Fleisch drauf, etwas Jus und Chilifäden, die man sich (wie immer) hätte sparen können. Doch es passte. Es passte zum Ambiente, es passte zur Bedienung, die herzlich und aufmerksam war, und es passte zum Essen selbst. Denn dieses überzeugte in der wichtigsten Kategorie: beim Geschmack. Das Lamm war zart, der Bulgur und der süss-pikante Jus erinnerten stark an mediterrane Sommernächte.

Frische Himbeeren im Februar? Muss definitiv nicht sein. Foto: gvb

Die Begleitung entschied sich für das einfachste Dessert der Welt. Ein Affogato al Caffè (8.50 Franken), ein Vanilleeis in einem Kaffeebad. Weniger gut war die Panna cotta (10.50 Franken). Es fehlte an Vanille, und es fehlte auch etwas an Gelatine. Die frischen Früchte dazu irritierten ebenfalls. Himbeeren sind zwar wahnsinnig lecker, doch im Februar gehören sie in der Schweiz einfach nicht auf den Teller.

Extrem süss war die Verabschiedung. Zur Rechnung gab es ein Stückchen Lokum, ein kleines türkisches Zuckergelee-Praliné mit Pistazien. Hausgemacht von der türkischen Köchin.

