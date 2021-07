Einsturzgefahr in Elgg – Zu gefährlich: Die Sandhöhle wurde weggebaggert Sie war ein beliebter Ausflugsort, doch das Risiko war am Ende zu gross. Der Forst Elgg hat die Sandhöhle eingedrückt und abgetragen. Nicole Döbeli

Ein Sandhaufen statt einer Sandhöhle bleibt übrig. Zu gross sei die Einsturzgefahr gewesen, sagt Förster Christian Schaerer. Foto: Marc Dahinden

Er habe die Verantwortung nicht mehr übernehmen wollen, sagt Förster Christian Schaerer. Bereits seit 2013 habe man die Sandsteinhöhle am Schneitberg in Elgg im Auge gehabt. Wurzeln wuchsen in den hinteren Teil der Höhle, und im Winter gefror das Wasser in den Kanälen und lockerte die Decke zusätzlich auf. 2018 war ein Geologe vor Ort, und die Gemeinde montierte eine Tafel, die auf die Gefahr hinwies.

So hat die Höhle ausgesehen. Seit 2018 galt «Betreten auf eigene Gefahr». Foto : Marc Dahinden

Vergangenen Frühling habe sich der Zustand aber noch einmal verschlechtert, sagt Schaerer. Er sei selbst mit einem Pickel in die Höhle und habe die Decke überprüft: «Da sind sofort grosse Brocken heruntergekommen. Die hätten ein Kind auch erschlagen können.» Zu seiner eigenen Sicherheit hatte er einen Kollegen vor dem Eingang postiert.

