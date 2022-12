Urteil des Baurekursgerichts – Zu hohe Hecke darf stehen bleiben – trotz Sicherheitsbedenken Der Gemeinderat von Benken verpflichtete einen Mann, seine Hecke aus Sicherheitsgründen zu stutzen. Ein Gericht hob diesen Beschluss nun aber wieder auf. Jonas Gabrieli

Eine zu hohe Hecke beschäftigte das Baurekursgericht. Symbolfoto: Doris Fanconi

Wenn Hecken und Sträucher auf die Strasse ragen und so die Sicht von Autofahrern einschränken, ist die Lage normalerweise klar: Der Besitzer muss die Äste stutzen, um so die Sicherheit zu gewährleisten. So will es das Gesetz. Anders ist es nun bei einer Hecke in der Weinländer Gemeinde Benken. Dort kam das Baurekursgericht Mitte November zum Schluss: Die Hecke, die laut Urteil «unbestrittenermassen den Sichtbereich nicht einhält, da sie die erlaubte Höhe deutlich überschreitet», darf bleiben, wie sie ist.