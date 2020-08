Achtung: Sommersmog – Zu hohe Ozonbelastung in Winterthur Wegen der aktuellen Hitzwelle muss auch in den kommenden Tagen mit einer Überschreitung des Ozon-Grenzwertes gerechnet werden. Thomas Münzel

Das schöne Wetter lockt nach draussen: Doch mit der Sommerhitze steigen jetzt auch die Ozonwerte. Foto: Doris Fanconi

Das schöne und heisse Wetter hat Folgen für die Luftqualität in Winterthur – der Sommersmog akzentuiert sich: Der Grenzwert für Ozon von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde in der Stadt in diesem Jahr bereits mehrmals überschritten. Nach Angaben des Bundes dürfte dies jedoch nur einmal pro Jahr passieren.