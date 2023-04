Winterthur unterliegt Basel – Zu kompliziert, zu ungenau, zu umständlich – der FCW verliert in Basel Gut war keines der beiden Teams, doch die Basler machten zwei Tore und gewannen darum verdient. Der FCW hingegen traf beinahe nur falsche Entscheidungen in der Offensive. Gregory von Ballmoos

Alle schauen zu, keiner geht so wirklich hin: Jean-Kévin Augustin trifft zum 1:0. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Am Schluss wussten sie nicht so recht, was sie mit diesem Resultat sollten. 0:2 verloren die Winterthurer in Basel. Die Leistung war ohne Frage zu schlecht für einen Punkt oder gar drei. FCW-Stürmer Roman Buess sagte nach dem Spiel klipp und klar: «Wir waren zu wenig gut.» Nur: Der FC Basel war eben nicht besser. Auch die Basler machten enorm viele Fehler. «Umso ärgerlicher ist diese Niederlage», sagte Buess und schob sogleich nach: Der FC Basel sei natürlich besser gewesen. Das waren die Basler vor allem, weil sie zweimal trafen.