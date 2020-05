Polizeiaktion gegen Auto-Poser – Zu laut, zu breit und ohne Licht Die Stadtpolizei Winterthur und die Kantonspolizei Zürich haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Winterthur eine Aktion gegen Auto-Poser durchgeführt. Fünf Fahrzeuge wurden stillgelegt oder sichergestellt. red

Zu laut, zu breit und ohne Licht Ist der Auspuff zu laut, ist es illegal. KEYSTONE

Während mehreren Stunden überprüften die Polizisten in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Fahrzeuge und deren Lenker. Dabei wurden drei Fahrzeuglenker wegen Verursachens von vermeidbarem Lärm und fünf Fahrzeuge mit nicht vorschriftgemässen Auspuffanlangen angehalten. Wie die Stadtpolizei in ihrer Mitteilung auch schreibt, war ein Lenker ohne Licht unterwegs und ein Fahrzeughalter hatte unerlaubte Spurverbreiterungen an seinem Wagen vorgenommen. Die Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren stammen aus der Schweiz, Mazedonien, Serbien, Portugal und Italien und wurden verzeigt.