Analyse zum Fall Alex Wilson – Zu schnell, um unverdächtig zu sein Der Basler sprintet zum Europarekord über 100 m – und bringt sich mit einem Video seines Trainers gleich selber in grösste Probleme. Meinung Christian Brüngger

Es gibt Zufälle im Leben, aber gleich so viele? Der Basler Spitzensprinter Alex Wilson. Foto: Abdulhamid Hosbas (Getty Images)

Seit Sonntag ist der Basler Alex Wilson der schnellste Leichtathlet in Europa seit je: Er sprintete an einem kleinen Meeting in den USA die 100 m in der Rekordzeit von 9,84 Sekunden.

Seither beherrscht ein Thema seine Leistung: Wie ist das möglich? Denn der 30-Jährige war in den Wochen zuvor nicht einmal in die Nähe seines Schweizer Rekords von 10,08 Sekunden gekommen.

Mitten in diese Diskussion platzte ein Video, in dem zu sehen ist, wie Wilson mit Raymond Stewart in Las Vegas trainiert. Stewart, der erste grosse 100-m-Sprinter Jamaikas, ist wegen Dopingvergehens auf Lebenszeit gesperrt. Er darf keine Profis trainieren. Wer sich mit ihm einlässt, riskiert, selber gesperrt zu werden.