Saisonbilanz des EHCW – Zu schwach, um mitzuhalten Der EHC Winterthur beendet auch diese Saison weit hinter den Playoff-Plätzen. Aber er will 2023/24 den Anschluss ans Mittelfeld schaffen. Dazu braucht es eine Million zusätzlich. Urs Kindhauser

Mühe, mitzuhalten: der Winterthurer Patric Hofstetter (links) im Duell dem Oltner Sean Collins. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

«Rangierungen zwischen 8 und 10 sind für den EHCW nicht über zehn Jahre möglich.» Das ist keine neue Erkenntnis, sondern ein Satz, den der damalige Trainer Markus Studer im September 2015 in einem Interview mit dem «Landboten» aussprach, unmittelbar vor der ersten Saison der Winterthurer in der Swiss League. Acht Jahre später muss man sagen: Möglich wäre es schon, aber will man das? Und: Rang 8, schön wär’s!