Frau Brandstätter, Gründerinnen und Gründer von Start-ups setzen sich hohe Ziele. Viele von ihnen scheitern. Was macht das mit den Menschen?

Scheitern ist ein emotional sehr belastendes Erlebnis, vor allem, wenn sich die Person stark mit den Zielen identifiziert hat. Ausserdem geht es um existenzielle Fragen. In der Forschung hat man lange darauf geschaut, was Menschen hindert, an ihren Zielen festzuhalten. Neuerdings blickt man aber auch vermehrt auf die Frage, wann eine Ablösung von Zielen sinnvoll ist. Teilweise halten Menschen an sehr verlustreichen Projekten fest, weil sie die negativen Konsequenzen des Aufgebens scheuen, und nicht, weil sie wirklich noch an ihre Ziele glauben.