Kolumne Tribüne – Zu viel des Guten! Unser Kolumnist unternimmt eine Expedition an die Sättigungsgrenze und darüber hinaus. Bernard Thurnheer

Hätten sies gewusst? Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7. Foto: Chris Blaeser

Jetzt ist es losgegangen mit den neuen Kalendern, die wir für 2021 gekauft oder geschenkt bekommen haben. Manche enthalten pro Tag einen sinnigen oder witzigen oder weisen Spruch, der einen zum Schmunzeln, zum Nachdenken oder jedenfalls für einige Sekunden auf andere Gedanken bringt. Lag der Kalender unter dem Weihnachtsbaum und war der Schenker eventuell sogar anwesend, so ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass man gleich einmal 20 Sprüche in einem Zug durchgelesen hat.

So richtig toll war das aber irgendwie nicht. Es war einfach zu viel auf einmal, so wie beim folgenden Witz: Hausfrau zu ihrem Mann: «Am Montag hattest du Spinat gern, am Dienstag hattest du Spinat gern, am Mittwoch hattest du Spinat gern, und heute hast du Spinat plötzlich nicht mehr gern?» Was ist der Witz daran? Dem Mann wurde es mit der Zeit des Guten zu viel.

Wenn Kinder unbeschränkt Eis essen dürfen, werden auch sie irgendwann damit aufhören. Die Industrie nützt dies aus, um festzustellen, welche Aromen am meisten ziehen, eben diejenigen, die kurz vor der Sättigungsgrenze immer noch gefragt sind. Doch bald ist es auch bei diesen des Guten zu viel!

Sagt die Hausfrau ihrem Mann: Am Montag hattest du Spinat gern, am Dienstag hattest du Spinat gern, am Mittwoch hattest du Spinat gern, und heute hast du Spinat plötzlich nicht mehr gern?

Zurück zur Überforderung durch zu viele Sprüche. Liegt es nicht auch ein bisschen an deren Qualität? Was ist, wenn sie alle wirklich gut sind? Ich liebe ja diese verblüffenden Aussagen der Kategorie unnützes Wissen. Davon kann ich fast nicht genug bekommen. Und Sie? Urteilen Sie selbst, wenn ich Ihnen jetzt ein Faktum nach dem andern auf den Tisch knalle, mit der Schwierigkeit, dass jedes für sich selbst steht und nichts mit den anderen zu tun hat (so ein bisschen wie die Nachrichten in der Tagesschau). Bereit?

– Auf dem Mond liegen zwei Golfbälle.

– Die Konservendose wurde 1810 erfunden, der Büchsenöffner erst 1851.

– Einsilbig ist dreisilbig.

– Es ist unmöglich, mit offenen Augen zu niesen.

– Jede zweite Volksabstimmung weltweit findet in der Schweiz statt.

– Jesus Christus wurde im Jahr 7 nach Christi Geburt geboren.

– Kalkutta liegt gar nicht am Ganges.

– Kolumbus war blond.

– Montags finden die meisten Morde und Suizide statt.

– Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7.

– Sankt Gallen hat mehr Treppen als Einwohner.

– Stiere sind farbenblind.

– Windmühlen drehen sich immer im Gegenuhrzeigersinn.

Und? Nicht schlecht, oder? Und es stimmt im Fall alles!