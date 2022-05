Aus dem Bezirksgericht Andelfingen – Zu wenig Alimente bezahlt – Gericht spricht Bauer frei Ein Landwirt und Handwerker hat mit seinem Hof viel weniger Geld verdient als angenommen. Daher ist er seiner Noch-Ehefrau nicht vorsätzlich die Hälfte des Unterhalts schuldig geblieben. Patrick Gut

Am Bezirksgericht Andelfingen ist die Staatsanwaltschaft den Beweis schuldig geblieben, dass ein Mann vorsätzlich nur die Hälfte der Alimente bezahlt hat. Foto: Madeleine Schoder

Die glücklichen Tage von Bauer Fridolin Bär (Name geändert) dürften weit zurückliegen. Seit zehn Jahren befindet sich der Weinländer in Scheidung. Die gemeinsamen Kinder hat er vier Jahre nicht mehr gesehen. Vor ein paar Monaten wurde sein Hof zwangsversteigert, um Schulden zu tilgen. Und am Dienstag stand der Mittfünfziger vor Gericht, weil er seiner Noch-Ehefrau einen Teil der Alimente nicht bezahlt hat. Vernachlässigung der Unterhaltspflichten lautete der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.