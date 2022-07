Soziale Medien – Zuckerberg kopiert die chinesische Konkurrenz Die Facebook-App steht vor einem fundamentalen Umbau und orientiert sich neu an Tiktok. Dafür brechen die Verantwortlichen sogar mit einem zentralen Erfolgsfaktor der Plattform. Simon Hurtz

Langfristig muss er eine Metamorphose meistern, wie sie selten einem Konzern gelungen ist: Mark Zuckerberg. Foto: Michael Reynolds (EPA, Keystone)

Die grösste Plattform der Welt erfindet sich neu, und kaum jemanden juckts – angeblich nicht mal Mark Zuckerberg. So könnte man zusammenfassen, was gerade bei Facebook los ist. Vier Sätze hatte Zuckerberg am Donnerstag für den radikalen Umbau übrig, den das Netzwerk vollziehen möchte. Sonst schreibt er gern lange Essays über seine Visionen, diesmal beliess er es bei einem knappen Posting.