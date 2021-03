Halbzeitbeginn

Und jetzt ist Halbzeit! Momentan ist nur eines der Tore höher, als wir uns das vorgestellt haben. Das Resultat ist mit 1:0 für das gezeigte zu knapp, obwohl das Schweizer Nationalteam eigentlich ganz ansehnlich spielt und sich auch genügend Chancen für mindestens einen zweiten Treffer herausgespielt hat. Nach Shaqiris Tor nach nicht mal 90 Sekunden scheiterte das Team von Vladimir Petkovic aber entweder am Pfosten, am Goalie, oder an sich selber.