Streit um Rosengarten – Zürcher Alt-Stadtpräsident Estermann freigesprochen Der SP-Politiker verletzte das Kommissionsgeheimnis. Weil er damit den Stimmbürgern eine wichtige Information lieferte, tat er trotzdem nichts Verbotenes. Beat Metzler

Josef Estermann war erleichtert nach der Verhandlung im Zürcher Bezirksgericht. Foto: Urs Jaudas

Josef Estermann, ehemaliger Zürcher SP-Stadtpräsident und zum ersten Mal als Beschuldigter vor einem Gericht, hat genau das Urteil erhalten, das seinem Empfinden entspricht: vollkommen unschuldig.

Angeklagt wurde der 74-Jährige wegen zweier Zeitungsartikel, die Ende Januar 2020 in der NZZ und in dieser Zeitung erschienen (hier geht es zum entsprechenden Artikel). In beiden zitierte er aus einem dreiseitigen Dokument der Kantonsratskommission für Energie, Verkehr und Umwelt (Kevu). Das Dokument ist Estermann zugespielt worden. Von wem ist nicht bekannt.