Immobilien in Winterthur – Zürcher Besitzer wollen die Steigmühle loswerden Das «House of Sounds» in Töss steht zum Verkauf. Dass aktuell viele Räume in dem Gebäude leer stehen, sehen die Besitzer positiv. David Herter

Im Winter riss der Wind Teile der Fassade von der ehemaligen Steigmühle. Warum es dazu kam, wird nach wie vor von der Staatsanwaltschaft untersucht. Foto: Madeleine Schoder

Die Immobilienfirma Zürichparis AG will die ehemalige Steigmühle an der Zürcherstrasse in Töss verkaufen. Beworben wird das Gebäude unter anderem mit dem «äusserst werbeträchtigen Standort», unmittelbar an der Autobahn A1 von Zürich und nach St. Gallen. Aufmerksamkeit erhielt es zuletzt aber vor allem wegen der Dämmplatten, die der Wintersturm Roxana von der Fassade riss.