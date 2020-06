Zweimal hatten die Grasshoppers zuletzt überzeugend gewonnen: 3:0 gegen Schaffhausen noch vor der Corona-Krise und 5:0 gegen Aarau beim Re-Start der Meisterschaft. Nun aber sind die Stadtzürcher gegen Winterthur erneut gestolpert. Das Derby endete nach zwei unterschiedlichen Halbzeiten 1:1.

GC dominierte vor der Pause und ging durch Giotto Morandi in Führung. In den ersten Minuten nach der Pause dominierte aber plötzlich der FC Winterthur. Mittelstürmer Roman Buess gelang in der 58. Minute der Ausgleich. Den Treffer vorbereitet hatte Luka Sliskovic, der erst in der Pause eingewechselt worden war und mit seinen starken Läufen über die linke Seite zum Winterthurer Schlüsselspieler aufstieg.

Der Punktgewinn bringt Winterthur allerdings wenig. Die Mannschaft steckt weiterhin im Mittelfeld fest. GC hingegen tut der Punktverlust richtig weh. Die Stadtzürcher wollen aufsteigen. Rang 1 mit den starken Lausannern ist weit weg. Und um sich Rang 2 und wenigstens einen Platz in der Barrage zu sichern, brauchen die Grasshoppers keine Unentschieden, sondern Siege. Dafür war die Leistung gegen Winterthur aber gerade nach der Pause nicht gut genug. Zwar hatte GC in der Schlussphase wieder Vorteile, klare Chancen konnte es sich aber kaum mehr erspielen.