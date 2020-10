Kanton Zürich auf Risikoliste – Zürcher Einkaufstouristen legen Verkehr in Jestetten lahm Seit bekannt ist, dass die Zürcherinnen und Zürcher ab Samstag im deutschen Grenzgebiet nur noch mit einem negativen Corona-Attest einkaufen dürfen, ist dort die Hölle los. Thomas Münzel

Einkaufstourismus in Jestetten: Der Ansturm der Zürcher führt heute auch auf der Hauptstrasse zu kilometerlangen Staus. Foto: PD

Die Nachricht schlug gestern ein wie eine Bombe: Deutschland stuft unter anderem auch den Kanton Zürich als Risikogebiet ein. Und das hat Folgen: Einkaufen geht in Jestetten oder Konstanz ab Samstag nur noch mit einem negativem Corona-Attest. Kein Wunder, dass jetzt in der Grenzregion die Hölle los ist.

«Hier in Jestetten hat es schon vor dem Dorfeingang einen kilometerlangen Stau», meldet ein «Landbote»-Leser am Freitagmittag. Im Ort selber sei es auf der Hauptstrasse erst recht prekär. «Alle wollen noch schnell in einem Discounter einkaufen gehen, können aber mit ihren Autos kaum auf die ohnehin schon übervollen Besucher-Parkplätze einbiegen.» Wer jetzt noch einkaufen wolle, müsse sich auf längere Wartezeiten gefasst machen, sowohl auf der Strasse, als auch in den Einkaufszentren.