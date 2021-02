Bezirksgericht Zürich – Zürcher Ex-Betreibungsbeamtin bereut vor Gericht ihre Taten Einer ehemaligen Zürcher Betreibungsbeamtin wird vorgeworfen, von den Taten ihres damaligen Partners gewusst zu haben, der ein dreijähriges Nachbarsmädchen missbraucht haben soll. Dafür entschuldigte sie sich. UPDATE FOLGT

Das Zürcher Bezirksgericht befasst sich am Dienstag im Gerichtssaal 4 unter anderem mit Vorwürfen wegen Pornographie und sexuellen Handlungen mit Kindern. Themenfoto: Urs Jaudas

Vor Gericht sagte die ehemalige Betreibungsbeamtin, sie schäme sich dafür, was passiert sei und entschuldige sich. Es sei schrecklich, wie sie auf das Bild- und Videomaterial reagiert habe, dass ihr damaliger Freund ihr gesendet hatte. Die Aufnahmen zeigten den Missbrauch des Mädchens durch ihren damaligen Partner, einen mittlerweile 49-jährigen Italiener.

Laut vom Richter rezitiertem Chatverlauf, soll die Beschuldigte als Reaktion auf das gesendete Material etwa geschrieben haben, ob das alles sei. Generell hätte die heute 42-Jährige mit ihrem damaligen Partner eine «spezielle» Beziehung gepflegt, attestierte der Richter. So habe der damalige Partner etwa Frauen zu sich bestellt, die die Beschuldigte bezahlte.

Die Frau sagte, sie habe ihren damaligen Partner nicht vor den Kopf stossen wollen. Sie hätten eine funktionierende Beziehung geführt und ihre Kinder hätten ihren Partner akzeptiert gehabt. Sie habe die Vorfälle deswegen in eine «Schublade» gesteckt und verdrängt.

Der ehemaligen Betreibungsbeamtin wird ausserdem Amtsgeheimnisverletzung vorgeworfen, wie es in der Anklageschrift heisst. Die 42-Jährige wurde im November 2018 direkt an ihrem Arbeitsplatz auf dem Betreibungsamt verhaftet.

Keine pädophilen Neigungen

Vor Gericht steht auch ihr ehemaliger Freund. Er ist wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen angeklagt, weil er zwischen 2017 und 2018 ein damals dreijähriges Nachbarsmädchen, das er hüten sollte, mehrfach missbraucht haben soll.

Die Taten soll er mit seiner Handykamera aufgezeichnet und einen Teil der Filme danach seiner Freundin geschickt haben.

Vor Gericht verneinte der Mann jegliche pädophilen Neigungen. Ein Psychiater habe das auch bestätigt. Laut Anklage soll er allerdings bereits Ende 2016 seiner damaligen Partnerin gegenüber pädophile Tendenzen erwähnt haben.

Er führte an, dass er seit seiner Jugend viel Cannabis konsumiert habe. So auch zur Zeit der ihm vorgeworfenen Vorfälle. In klarem Zustand hätte er so etwas niemals gemacht, er sei quasi «dauerbenebelt» gewesen.

Sein damaliges Verhalten sei heute für ihn «unverständlich» und er «ekle sich vor sich selbst».

Anklage fordert 14 Monate bedingt

Der ehemaligen Betreibungsbeamtin und ihrem damaligen Partner wird zudem Sachbeschädigung vorgeworfen. Im November 2018 soll die Beschuldigte ihren Partner zum Güterbahnhof Schaffhausen gefahren haben, wo dieser zusammen mit einem Freund Zugwagen versprayt haben soll. Dabei entstand ein Sachschaden von gut 7800 Franken.

Die Anklage fordert eine bedingte Freiheitsstrafe von 14 Monaten für die Frau. Für ihren ehemaligen Freund fordert die Anklage eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren sowie einen Landesverweis. Die Anwältin des Opfers fordert zudem eine Genugtuung von 15'000 Franken.

SDA