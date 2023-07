Attacke von FCZ-Fans auf GC-Stand – Zürcher Fussballclubs distanzieren sich von Gewalt Am Züri-Fäscht haben mutmassliche FCZ-Fans einen GC-Stand angegriffen. Die Stadt Zürich bekundet auch andernorts Mühe, die Fangewalt in den Griff zu bekommen. Corsin Zander

Mutmassliche FCZ-Fans greifen in der Nacht auf Sonntag am Züri-Fäscht einen GC-Stand an. Foto: Screenshot PD

Der Grasshopper-Club Zürich (GCZ) beteiligte sich am Züri-Fäscht mit einem Stand am Utoquai. Engagiert haben sich die Sektionen der Sportarten Unihockey, Rugby, Handball und Fussball. Für gewisse Menschen stellte das grosse, weisse Zelt mit dem blau-weissen GC-Logo offenbar ein Problem dar. Am Samstagnachmittag und in der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte Besucherinnen und Besucher des Zelts sowie das Personal – vor allem GC-Sportlerinnen und -Sportler – mit Pfefferspray, Wurfgegenständen und Fäusten angegriffen. Ein Video, das auf sozialen Medien kursiert, dokumentiert den zweiten Angriff in der Nacht auf Sonntag.